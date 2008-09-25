Мороз обіцяє Симоненку 15%, аби його до списку взяли

"Лівий блок", до складу якого увійдуть КПУ і СПУ, на парламентських виборах може одержати 12-15% підтримки, упевнений лідер соціалістів Олександр МОРОЗ.

Про це він заявив сьогодні в ефірі "35 каналу" в Миколаєві, повідомили УНІАН в прес-службі СПУ.

«Соцпартія вже не вперше звертається до комуністів та інших лівих партій з пропозицією про об`єднання: це було і тоді, коли Комуністична партія була у фаворі, і в часи, коли рейтинг комуністів був нижчим, ніж рейтинг СПУ", - зазначив О.МОРОЗ.

За його словами, "формування "Лівого блоку" - це не особисте прохання, а бажання людей". Як сказав О.МОРОЗ, "за соціологічними даними, 35% українців готові голосувати за лівий блок. Для виборця це простіше і зручніше, ніж аналізувати програми партій лівого спектру".

"Я впевнений, що КПУ і СПУ не потрібно зливатися в єдину партію, а необхідно створити блок, який пройде до парламенту, і кожна сила відстоюватиме свої власні позиції і принципи", - сказав О.МОРОЗ.

Він переконаний, що "треба зробити крок до об`єднання, який вимагає від нас суспільство: люди хочуть бачити у Верховній Раді могутнє представництво лівих сил, які послідовно відстоюватимуть їхні соціальні права і гарантії".

Якщо КПУ не погодиться на пропозицію про створення блоку, то СПУ самостійно братиме участь у виборах і пройде до парламенту, заявив О.МОРОЗ.

«Я особисто зустрічався з Петром СИМОНЕНКОМ, ми обговорювали перспективи створення блоку лівих сил і формування списку на основі підсумків виборів 2007 року. Що стосується негативної позиції комуніста Леоніда ГРАЧА, то СИМОНЕНКО запевнив, що це особиста позиція Леоніда Івановича і до рішення керівництва партії вона не має ніякого відношення", - сказав лідер соціалістів.