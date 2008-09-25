Єхануров відповів на закиди Гриценка

Необхідності проводити цільову мобілізацію і залучати резервістів до ліквідації наслідків стихійного лиха у шести областях Україні не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, відповідаючи на запитання журналістів щодо зауваження голови парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія ГРИЦЕНКА про необхідність залучення резервістів до ліквідації наслідків повені.

У зв’язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ пояснив, що проведення цільової мобілізації є непростою справою, і резервісти можуть залучатися лише до виконання визначених законом завдань.

Для підтримки належного рівня готовності Збройних Сил України до виконання покладених завдань, відповідно до закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», резервісти та військовозобов’язані залучаються лише на навчальні та перевірочні збори», - пояснив Ю.ЄХАНУРОВ.

Одночасно з цим він поінформував, що з метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час може проводитися цільова мобілізація. Але вид, обсяги, порядок і строк проведення такої мобілізації визначаються Президентом України – такими є вимоги закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

«Від Збройних Сил України для ліквідації наслідків повені було залучено більш як 3 тис. діючих військовослужбовців, і ще 2 тис. осіб були у запасі. Цього було достатньо для ефективної допомоги постраждалому населенню. Залучати резервістів було недоцільно», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.

Довідка УНІАН В інтерв’ю УНІАН А.ГРИЦЕНКО розкритикував дії Ю.ЄХАНУРОВА під час липневої повені у 6 областях. України.

“Під час повені у західних областях ми побачили міністра оборони за кермом бетоновоза. Я думаю, що в цьому пориві душі Юрій Іванович був щирим, бо він просто не знав, що йому треба було робити. І ніхто йому не сказав. Замість того, щоб сідати за кермо бетоновоза, міністру оборони треба було негайно видати наказ і призвати резервістів, які б доукомплектували інженерні підрозділи і швидко допомагали людям. У міністра оборони є таке право, але рішення прийняте не було. Треба було завчасно, бо повінь прогнозувалася, а якщо вже пропустили момент, то відразу з початком повені, розгорнути визначені у бойових формулярах підрозділи Збройних Сил для надання допомоги постраждалим. Цього теж не було зроблено. Міністр, мабуть, формулярів не читав, а тому не знає, які завдання може і повинна (!) виконувати армія в таких випадках”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.