Порошенко: за агресію Росія має понести жорстоке покарання

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українським дипломатичним корпусом сьогодні в Києві.

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"Всі думали, що за місяць, за два світ втомиться. Агресор розраховував на те, що за півроку чи за рік вдасться продавити і визнання анексії, і проковтнути агресію. Ми це не дозволимо і факти є очевидними для всіх. Росія - агресор, який порушив основоположні принципи міжнародного права, і має понести за це справедливе і жорстоке покарання", - наголосив Порошенко.