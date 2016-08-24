Порошенко: за агресію Росія має понести жорстоке покарання
14:23, 24 серпня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія як держава-агресор має понести справедливе і суворе покарання.
Порошенко заявляє, що Росія має понести жорстоке покарання / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного виступу з президентом Польщі Анджеєм Дудою перед українським дипломатичним корпусом сьогодні в Києві.
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"Всі думали, що за місяць, за два світ втомиться. Агресор розраховував на те, що за півроку чи за рік вдасться продавити і визнання анексії, і проковтнути агресію. Ми це не дозволимо і факти є очевидними для всіх. Росія - агресор, який порушив основоположні принципи міжнародного права, і має понести за це справедливе і жорстоке покарання", - наголосив Порошенко.
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