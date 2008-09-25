Польща не встигає підготуватися до Євро-2012

Президент польської федерації футболу Міхал ЛИСТКЕВИЧ висловив занепокоєння з приводу того, що УЄФА може позбавити Польщу і Україну права на проведення Євро-2012.

Про це повідомляють “Подробиці” з посиланням на Sky Sports.

Чиновник визнав, що його країна не цілком укладається в терміни підготовки до організації першості.

"Для проведення фінального турніру в Польщі недостатньо розвинена інфраструктура. Крім того, навряд чи за чотири роки ми встигнемо повністю вирішити транспортні питання. Якби в нашій країні проходив чемпіонат Європи-2016, ми б встигли підготуватися. Але треба реалістично дивитися на речі: до 2012 року польські дороги, швидше за все, не вдасться привести в порядок. Та й взагалі транспорт - найсерйозніша проблема, адже, наприклад, наш Гданськ і український Донецьк розділяють 1500 кілометрів. Якщо УЄФА ухвалить рішення віддати Євро іншій країні, ми йому підкоримося", – заявив М.ЛИСТКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, у французькому місті Бордо почалося дводенне засідання виконкому УЄФА, на якому буде ухвалено остаточне рішення про те, чи в змозі Україна і Польща провести фінал чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

На чергових зборах оперативного органу керівництва континентальним футболом Україну представляє президент ФФУ, член Виконкому УЄФА Григорій СУРКІС.