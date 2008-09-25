Тимошенко про Медведчука, Ющенка, Ківалова та закарпатських уркаганів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА не робити гучних заяв-звинувачень на її адресу під час закордонних візитів.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким проханням Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до В.ЮЩЕНКА, коментуючи заяву глави держави про те, що Ю.ТИМОШЕНКО лобіювала призначення екс-керівника Секретаріату Президента Віктора МЕДВЕДЧУКА Послом України в Росії або на посаду віце-прем`єр-міністра уряду.

«Пан МЕДВЕДЧУК сьогодні не працює на жодній посаді. І я хотіла б, щоб Президент, який практично здав всі ідеали Майдану і здійснює кадрову політику, я прошу його не кидатися такими заявами за кордоном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що у неї, у свою чергу, також виникає безліч питань, пов`язаних з кадровими призначеннями Президента. «У мене великі питання до Президента: чому, наприклад, сьогодні закарпатські уркагани і контрабандисти працюють у нього? Я хочу поцікавитися, чому сьогодні головний гінеколог і головний ідеолог Партії регіонів працює в РНБО, чому сьогодні роздано нагороди Ківаловим і Колесніковим, ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ? Я хочу поцікавитися, чому послом в Росії, якщо вже повертатися до цієї теми, призначений пан ГРИЩЕНКО, який є тіньовим міністром закордонних справ уряду В.ЯНУКОВИЧА. Я таких питань можу задати багато», - сказала прем`єр-міністр.

Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО не прокоментувала інформацію про її співпрацю з В.МЕДВЕДЧУКОМ для розробки законопроекту про внесення змін до Конституції. «Поки що ніякої Конституції немає, а коли вона буде, я повідомлю вам, хто над нею працював», - сказала вона.

Як повідомлялося, вчора, 24 вересня, Президент України В.ЮЩЕНКО під час зустрічі з представниками Атлантичної ради в Нью-Йорку заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО просила його призначити екс-голову Адміністрації Президента В.МЕДВЕДЧУКА послом України в Російській Федерації або на посаду віце-прем`єр-міністра України.

«Як тільки я подав кандидатуру ТИМОШЕНКО на розгляд парламенту, наступного дня вона приходить до мене і просить, щоб я призначив МЕДВЕДЧУКА послом в Росії або віце-прем`єром. У відповідь на це я сказав, що цієї людини не буде в українській владі ніколи», - заявив В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава Української держави додав, що Ю.ТИМОШЕНКО і В.МЕДВЕДЧУК є основними партнерами в українській політиці. «Це перші партнери, це перша пара. І не зараз, і не місяць, і не два», - сказав він.