ЗМІ: Саміт Україна-ЄС проведуть після прийняття рішення про безвізовий режим
12:35, 25 серпня 2016Політика
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Київ та Брюссель запланували провести саміт Україна-ЄС "лише після того, як буде домовленість про безвізовий режим".
REUTERS
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на свої джерела.
Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter повідомив, що саміт, який повинен був відбутися 19 травня, перенесено на жовтень-листопад.
"Саміт Україна-ЄС, запланований на травень, найімовірніше відбудеться в жовтні-листопаді", - написав він.
the EU-#Ukraine summit that was scheduled for May is more likely to take place in October or November— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 25, 2016
Як повідомляв УНІАН, представник України при Європейському Союзі Микола Точицький 22 серпня заявив, що в жовтні очікує прийняття Європейським Союзом позитивного рішення про безвізовий режим для України з визначенням часових рамок для його запуску.
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