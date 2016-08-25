ЗМІ: Саміт Україна-ЄС проведуть після прийняття рішення про безвізовий режим

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на свої джерела.

Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter повідомив, що саміт, який повинен був відбутися 19 травня, перенесено на жовтень-листопад.

"Саміт Україна-ЄС, запланований на травень, найімовірніше відбудеться в жовтні-листопаді", - написав він.

the EU-#Ukraine summit that was scheduled for May is more likely to take place in October or November — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 25, 2016

Як повідомляв УНІАН, представник України при Європейському Союзі Микола Точицький 22 серпня заявив, що в жовтні очікує прийняття Європейським Союзом позитивного рішення про безвізовий режим для України з визначенням часових рамок для його запуску.