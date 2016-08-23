В ЄС офіційно не говорять про конкретні терміни введення безвізового режиму з Україною - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання прес-клубу Міністерства закордонних справ.

Точицького попрохали прокоментувати інформацію брюссельських журналістів про те, що в ЄС очікують, що Україна та Грузія з 1 січня 2017 року отримають безвізовий режим з ЄС.

"Я про це не чув від посадовців Євросоюзу. Як посадовець може про щось говорити, якщо у нього немає доповіді", - сказав Точицький.

Таким чином посол пояснив, що для того, щоб будь-який посадовець або дипломат ЄС озвучував терміни запровадження безвізового режиму, вони мають отримати для цього відповідні інструкції.

При цьому Точицький сказав, що необхідно дочекатися процедурного оформлення рішення про можливе запровадження безвізового режиму для українців від Європейського парламенту і Європейської Ради.

"Я не бачив остаточної доповіді. Коли буде остаточна доповідь, я вам скажу. Від дипломатів держав-членів Європейського Союзу я таких пропозицій не чув", - заявив посол.

Також Точицький переконаний, що Україна отримала право мати безвізовий режим з ЄС.

Читайте такожПосол: питання безвізового режиму між Канадою та Україною - це "розмова на роки"

"Я, як і кожен із керівників дипломатичних місій, стверджую, що Україна давно отримала право на те, щоб мати безвізовий режим", - заявив Точицький.

Посол нагадав, що у 2005 році Україна в односторонньому порядку прийняла рішення про безвізовий режим для іноземців.

Також він сказав, що "Європейська комісія давно підготувала доповідь, в якій написала, що Україна повинна отримати безвізовий режим".

Як повідомляв УНІАН, вчора Точицький заявив, що очікує в жовтні прийняття Європейським Союзом позитивного рішення про безвізовий режим для України з визначенням часових рамок для його впровадження.

Тоді посол нагадав, що Європейська комісія надала позитивний висновок про те, що Україні потрібно надавати безвізовий режим, і передала цей висновок до Європарламенту та Європейської Ради.

"Тепер ці дві інституції паралельно працюють для того, щоб зробити спільний висновок. Ми передбачаємо, що перше читання висновку Європейського парламенту відбудеться 6 вересня. Ми передбачаємо, що Європейський парламент прийме рішення до кінця вересня - початку жовтня. І, відповідно, Європейська Рада, країни-члени ЄС також будуть схильні до того, що в жовтні буде прийнято також позитивне рішення", - заявив Точицький.