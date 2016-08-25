Томбінський не радить Україні вводити дзеркальні санкції проти Росії у торгівлі

Про це Томбінський заявив в інтерв'ю "Радіо ЄС - Європейська станція".

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Як зауважив посол, Україна є не лише пунктом призначення у торгівлі, але і транзитною територією. "Тож, з правової точки зору, якщо країна входить у СОТ, все буде перевірятися на предмет відповідності із загальним правом. Ми визнаємо, що впровадженням нових заходів і обмежень для української торгівлі і транзиту у країни центральної Азії, в основному це Казахстан та Киргизстан, Росія відкрито порушує правила міжнародної торгівлі. Водночас для України впровадження дзеркальних санкцій - це неправильний вихід, адже тоді Україну теж звинуватять у порушенні цих правил. Я розумію, що це боляче, і одразу хочеться зробити те саме, помститися... перемогти у цьому конфлікті можна лише мудрістю", - наголосив Томбінський.

У цьому зв'язку, коментуючи можливе введення дзеркальних санкцій проти Росії, він сказав, що "це було б немудре рішення".