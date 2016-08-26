У Києві розпочались річні загальні збори Світового конґресу українців

Про це УНІАН повідомили в прес-службі організації.

З усними привітаннями перед учасниками зборів виступили глава Української Православної Церкви Київського Патріархату, Святійший Патріарх Філарет, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Патріарх Святослав (Шевчук), голова Верховної Ради України Андрій Парубій та інші представники владних структур та інституцій України.

Крім звітів про діяльність СКУ за минулий рік, у програму зборів входить обговорення майбутньої діяльності під час п’яти круглих столів: “Координація підтримки України”, “Гуманітарні ініціативи СКУ в допомозі Україні”, “Просування позитивного іміджу України”, “Відзначення 50-ліття СКУ” та “Сприяння економічному розвитку України”.

Річні загальні збори СКУ триватимуть до 27 серпня.

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СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ має мережу складових організацій та зв’язків з українцями у 50 країнах. Заснований у 1967 р., СКУ в 2003 р. був визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом.

Як повідомляв УНІАН, напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і керівництво організації домовилися про оновлення меморандуму про співпрацю між Кабінетом міністрів України та СКУ, підписання якого відбудеться наприкінці вересня.