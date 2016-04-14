У Світовому конгресі українців закликали до продовження імплементації асоціації Україна-ЄС

Про це повідомили УНІАН у прес-службі СКУ.

Світовий конгрес "висловлює своє розчарування з приводу результатів консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, що відбувся 6 квітня 2016 р. в Нідерландах".

При цьому СКУ підтримує заяву президента України Петра Порошенкa про те, що "Україна продовжить втілювати в життя Угоду про асоціацію, забезпечить створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом, оскільки це - шлях до модернізації Української держави і зміцнення її незалежності".

У Світовому конгресі впевнені, що Угодa про асоціацію між ЄС і Україною є правильним шляхом для України та Європейського Союзу i всіх його держав-членів, включаючи Нідерланди, і покладаються на те, що влада Нідерландів представить пропозиції для забезпечення успіху цієї Угоди про асоціацію.

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"Продовження імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною служитиме інтересам всіх задіяних сторін, включаючи Нідерланди, країну, що матиме відкритий доступ до українського ринку з 45 мільйонами споживачів", - заявив президент СКУ Євген Чолій і додав: "Більше того, цей ринок стане набагато більш знайомим для нідерландців через зобов’язання України у рамках Угоди про асоціацію прийняти норми та стандарти ЄС".

Довідка УНІАН. СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 15 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.