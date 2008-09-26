Єхануров натякає, що Тимошенко шантажувала РНБО коаліцією

Члени Ради нацбезпеки і оборони проголосували за необхідність збільшити фінансування Збройних Сил України у 2009 році до 32,4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ на брифінгу після засідання РНБО.

Він нагадав, що в проекті державного бюджету на наступний рік планується виділити 17,5 млрд. грн., що становить 1,38% від ВВП, а за розрахунками Міноборони для потреб армії потрібно 32,4 млрд. грн., що становить 2,5% від ВВП. Така сума, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, дозволить на належному рівні забезпечити підготовку військ, придбати нове озброєння тощо.

Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив, що рішення РНБО є обов’язковим для уряду, і він сподівається, що воно буде враховане при доопрацюванні бюджету на 2009 рік (рішення РНБО вводиться в дію указом Президента – УНІАН).

Крім того, міністр висловив сподівання, що уряд дослухається до прохання Міністерства оборони і збільшить фінансування армії у поточному році. Він нагадав, що відповідний законопроект внесено на розгляд парламенту, але поки що він не розглянутий. «Якщо його не розглянуть, буде дуже важко завершити рік», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

«Звичайно, солдат голодний не буде, але це значить, що ми знімемо (фінансування – УНІАН) з озброєння. Це значить, що я буду змушений позичити очі в сірка і йти до міністра промислової політики і казати: вибач, друже, я твої гроші вимушений направити на те, щоб солдати не залишились голодними», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що уряд неадекватно оцінює сьогоднішню ситуацію в армії.

Він також зауважив, що йому незрозуміла позиція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка сьогодні не підтримала жодного рішення РНБО, зокрема і щодо збільшення фінансування армії. «Це позиціонування не зовсім зрозуміло. Можна в чомусь образитись, на якусь критику, хоча якщо це об’єктивна критика, то потрібно її нормально сприймати, і не потрібно на це реагувати з якихось особистих позицій. Мені, наприклад, зовсім незрозуміло, чому було не голосувати за четверте і п’яте питання (питання обороноздатності країни – УНІАН), вони нормальні, патріотичні», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, додавши, що не можна переводити ці питання «на тему: якщо буде коаліція, я буду «за», якщо ні – то я проти цього».