Для переходу на контрактну армію - гроші не головне

Головним стримуючим чинником реалізації державних програм і програми розвитку Збройних Сил України є не стільки брак коштів, скільки недосконалість механізмів і відсутність навичок державного управляння в умовах ресурсних обмежень.

Як повідомили УНІАН у Центрі ім. Разумкова, такого висновку дійшли експерти під час обговорення Аналітичної доповіді Центру ім. Разумкова “Куди крокує професіоналізація Української армії?”

На думку експертів, на державному рівні має бути порушене питання про створення системи сучасного стратегічного менеджменту, в тому числі, в секторі безпеки.

Крім того, експерти вважають, що перехід армії на контрактний принцип комплектування повинен бути не самоціллю, а складовою загального процесу її професіоналізації разом зі структурною трансформацією, технічною модернізацією Збройних Сил і вдосконаленням системи підготовки особового складу і військ (сил).

Водночас, експерти наголошують, що процеси реформування Збройних Сил не можна розглядати поза контекстом реалізації зовнішньополітичного курсу держави, трансформації інших силових структур, процесів економічного та соціального розвитку України. “Всі ці аспекти є обов’язковими для врахування під час формування стратегій і програм розвитку Збройних Сил і, відповідно, їх бюджетного забезпечення. Час швидких і простих, ресурсно незабезпечених рішень, що призводять не до розв’язання, а до накопичення проблем, минув. Повний перехід армії на контракт є проблемою не лише 2009 або 2010 року, а багатьох наступних років і вимагає комплексного всебічно обґрунтованого підходу”, - підкреслюють фахівці.

На думку експертів, проста зміна пріоритетів і перекидання ресурсів з контрактизації на технічну модернізацію армії також не зможуть суттєво змінити ситуацію. Вони вважають, що розв’язання проблеми вимагає чіткого визначення пріоритетів більш високого рівня, а саме – національної безпеки в системі національних цінностей та інтересів; докорінного, заснованого на реаліях і нестандартних інноваційних підходах перегляду програм реформування армії, розвитку озброєнь і реструктуризації оборонної промисловості, з їх узгодженням на детальному рівні, визначенням ресурсних потреб (включаючи нормативно-правові, фінансові, кадрові, часові, інформаційні ресурси) і конкретних результатів. Лише після цього, на переконання фахівців, можна обґрунтовано визначити терміни переходу армії на контракт.

Експерти також рекомендують погоджувати ці програми за часом, ресурсами та результатами зі стратегіями, програмами і планами реалізації зовнішньополітичного курсу, стратегією економічного та соціального розвитку України.

У обговоренні доповіді Центру ім. Разумкова брали участь провідні фахівці Верховної Ради України, Кабінету міністрів, міністерств і відомств сектору безпеки України, іноземні експерти.