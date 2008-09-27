На понеділок Тимошенко запланувала бюджетну нараду

29 вересня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО проведе селекторну нараду з питань, пов`язаних з підготовкою до другого читання проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" у частині міжбюджетних відносин.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, під час наради також обговорюватиметься питання про стан використання внутрішньогосподарських меліоративних систем.