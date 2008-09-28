Томенко придумав «чудесне» продовження «Семи чудес»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО пропонує наступного року провести акцію «Сім кращих «чудесних» туристичних маршрутів України.

Про це він повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН.

За його словами, ця акція стане продовженням двох попередніх акцій – «Сім чудес України» і «Сім природних чудес України».

М.ТОМЕНКО зазначив, що оргкомітет цих акцій вважає за необхідне провести акцію з визначення найкращих туристичних маршрутів України для підготовки і проведення в нашій державі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За його словами, таким чином буде визначено найкращу туристичну інфраструктуру і найбільш привабливі туристичні маршрути вихідного дня. «Ця акція дозволить визначити туристичні маршрути, які займуть у гостей України 1-2 дні», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також наголосив, що така акція сприятиме розвитку України як туристичної держави.

Перебуваючи сьогодні у Чернігівській області, М.ТОМЕНКО також додав, що для розвитку туризму в Україні необхідно більш уважно ставитися до тих пам’яток культури, які існують.

За його словами, значну увагу необхідно також приділити підготовці до 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя, який шість років навчався у Ніжині Чернігівської області (у нинішньому Ніжинському державному педагогічному ніверситеті).