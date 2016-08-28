Меджліс закликає міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії

Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії.

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Про це йдеться у заяві Меджлісу, текст якої опублікований головою цього органу Рефатом Чубаровим у Facebook.

«Меджліс кримськотатарського народу закликає ООН, ЄС, Раду Європи, ОБСЄ, НАТО та інші міжнародні організації до посилення санкцій та інших обмежень стосовно Російської Федерації та їх збереження аж до повного відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах, включаючи Автономну Республіку Криму та місто Севастополь», - наголошується у заяві.

У Меджлісі констатують, що Росія як країна-окупант відмовляється дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права на території окупованого нею Криму.

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Зазначається, що кримінальне переслідування заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова є частиною системного переслідування і цілеспрямованих репресій, які здійснюють російські окупанти проти кримськотатарського народу – корінного народу Криму.

«Примусове доправлення Ільмі Умерова, який має низку тяжких хронічних захворювань, включаючи прогресуючу хворобу Паркінсона і цукровий діабет, до психіатричної лікарні є формою заподіяння йому особливих моральних і фізичних страждань і оцінюється нами як фактор прямої загрози для його життя», - йдеться у заяві.

Її автори вважають, що відповідальність за життя та свободи політичних в'язнів в окупованому Криму, права і свободи всіх його жителів покладаються не тільки на державу Україна, але й на уряди і парламенти країн – членів міжнародних організацій, які покликані забезпечити глобальний мир і безпеку людської цивілізації.

«Єдиною умовою, що дозволяє забезпечити права і свободи людини, права кримськотатарського народу - корінного народу Криму, є деокупація Криму і відновлення суверенітету України на території півострова», - наголосили у Меджлісі.