Ющенко вирушить в гості до Буша

29 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до США, де зустрінеться з президентом Джорджем БУШЕМ, а також відбудуться розширені переговори у складі делегацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, В.ЮЩЕНКО здійснюватиме візит на запрошення Дж.БУША з метою провести розширені українсько-американські переговори.

Як повідомляв УНІАН, у ході переговорів планується обговорити актуальні проблеми двосторонніх відносин, зокрема, проекти співпраці в галузі енергетики, роззброєння, шляхи та перспективи активізації двосторонньої торгівлі, українсько-американські інвестиційні проекти.

Передбачається також, що В.ЮЩЕНКО і Дж.БУШ обміняються думками щодо напрямків та сфер розвитку двосторонньої співпраці у галузі безпеки та боротьби з тероризмом.

До порядку денного переговорів внесено питання зміцнення глобальної безпеки, перспективи євроатлантичної інтеграції України, обговорення ситуації в Чорноморському регіоні в контексті російсько-грузинського конфлікту.

Президенти також обміняються інформацією щодо розвитку внутрішньополітичної ситуації в США і в Україні.

До складу української делегації на час цього візиту входять міністри закордонних справ Володимир ОГРИЗКО та оборони Юрій ЄХАНУРОВ, в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

Як повідомив сам В.ЮЩЕНКО, цей візит буде присвячено двостороннім відносинам, зокрема, йтиметься про виконання дорожньої карти Україна-США.

Окремим пунктом, за його словами, будуть обговорюватись питання енергетичної співпраці, зокрема, йтиметься про три ключових питання, «починаючи від адаптації ядерного палива на українських станціях, допомоги американської сторони у розбудові майбутніх ядерних проектів мирного атому, у тому числі в розбудові ядерних блоків відповідно до Енергетичної стратегії до 2030 року».

Крім того, сказав В.ЮЩЕНКО, сторони можуть торкнутися питання мирного врегулювання Кавказького конфлікту.