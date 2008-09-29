В жовтні у Ющенка - Велика Британія та Італія

У жовтні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить візити до Великої Британії та Італії.

Про це повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на керівника Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента Ігоря ДОЛГОВА.

Зокрема, 6 жовтня Президент України здійснить робочий візит до Великої Британії.

Під час візиту відбудуться зустрічі В.ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, а також міністром закордонних справ Девідом МІЛІБЕНДОМ.

Передбачається, що в рамках робочого візиту Президент України візьме участь у робочому ланчі від імені президента Європейського банку реконструкції та розвитку Томаса МІРОВА.

«Головною метою візиту є продовження українсько-британського діалогу з питань двосторонніх відносин, а також актуальних проблем європейської безпеки», – наголосив І.ДОЛГОВ.

За словами керівника Головної служби зовнішньої політики Секретаріату, 7-8 жовтня В.ЮЩЕНКО на запрошення Президента Італійської Республіки Джорджіо НАПОЛІТАНО здійснить офіційний візит до Італійської Республіки.

Програмою візиту передбачено зустріч Президентів України та Італії, а також проведення двосторонніх переговорів у складі делегацій, зустріч та переговори Президента України з головою Ради Міністрів Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.

Також заплановані зустрічі В.ЮЩЕНКА з головою Сенату та головою Палати депутатів Італійської Республіки.

І.ДОЛГОВ також додав, що у рамках візиту передбачається зустріч Президента України з представниками промисловців та підприємців Італії. Окрім того, В.ЮЩЕНКО має намір поспілкуватися з головними редакторами провідних італійських друкованих видань, а також провести зустріч із керівниками українських громадських організацій Італії.