В жовтні у Ющенка - Велика Британія та Італія
Заплановано два візити
У жовтні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить візити до Великої Британії та Італії.
Про це повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на керівника Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента Ігоря ДОЛГОВА.
Зокрема, 6 жовтня Президент України здійснить робочий візит до Великої Британії.
Під час візиту відбудуться зустрічі В.ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, а також міністром закордонних справ Девідом МІЛІБЕНДОМ.
Передбачається, що в рамках робочого візиту Президент України візьме участь у робочому ланчі від імені президента Європейського банку реконструкції та розвитку Томаса МІРОВА.
«Головною метою візиту є продовження українсько-британського діалогу з питань двосторонніх відносин, а також актуальних проблем європейської безпеки», – наголосив І.ДОЛГОВ.
За словами керівника Головної служби зовнішньої політики Секретаріату, 7-8 жовтня В.ЮЩЕНКО на запрошення Президента Італійської Республіки Джорджіо НАПОЛІТАНО здійснить офіційний візит до Італійської Республіки.
Програмою візиту передбачено зустріч Президентів України та Італії, а також проведення двосторонніх переговорів у складі делегацій, зустріч та переговори Президента України з головою Ради Міністрів Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.
Також заплановані зустрічі В.ЮЩЕНКА з головою Сенату та головою Палати депутатів Італійської Республіки.
І.ДОЛГОВ також додав, що у рамках візиту передбачається зустріч Президента України з представниками промисловців та підприємців Італії. Окрім того, В.ЮЩЕНКО має намір поспілкуватися з головними редакторами провідних італійських друкованих видань, а також провести зустріч із керівниками українських громадських організацій Італії.