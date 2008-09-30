На виборах у Харкові переможе найбільший "регіональний патріот"

На позачергових парламентських виборах у Харкові переможе той, хто продемонструє найбільший ступінь регіонального патріотизму, вважає заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН в АМС, за словами експерта, харківський виборець останнім часом демонструє чітку тенденцію до відходу від радикального ідеологічного протистояння і прихильність до ідеї регіонального патріотизму, і саме тому найбільші шанси на перемогу на виборах має та політична сила, яка зможе продемонструвати більш послідовне відстоювання інтересів харків`ян.

«Сьогодні вже очевидно, що в Харкові переможцем буде не та політична сила, яка зможе найбільш радикально воювати з опонентами і відстоювати питання глобального характеру (НАТО, російська мова, євроінтеграція), а ті, хто зможе продемонструвати найжорсткіші приклади регіонального патріотизму. Зокрема, може йтися про ідеологічний конформізм, замішаний на регіональних цінностях. При цьому виборець може достатньо жорстко реагувати на радикальні методи внутрішньої політичної боротьби, що переростає у війну компроматів», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, найбільш послідовно принцип регіонального патріотизму експлуатує Харківська обласна організація БЮТ.

«Спочатку лідер обласної організації БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН зробив ставку на демонстрацію своєї «харківської суті». Його конформізм розповсюджувався навіть на жорстких опонентів. Зокрема, достатньо ефективною є його ідея консолідації харківської політичної еліти в рамках парламенту, незалежно від партійної приналежності. Цей чинник - що ближче до виборів - ще буде максимально розкручений і одержить відповідну високу оцінку виборців», - вважає заступник директора АМС.