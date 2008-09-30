Партія регіонів не хоче втрачати обличчя через Тимошенко

Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що процедура імпічменту Президенту може зайняти три місяці.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів про можливість імпічменту Президентові, повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів.

«Загалом це все можна зробити за умови, коли твої партнери логічні, але коли вони алогічні, і сьогодні самі пропонують разом приймати законопроекти, а завтра говорять, що за цей законопроект ми в другому читанні голосувати не будемо, даруйте, хто завгодно, але не Партія регіонів тоді їм буде партнером у цьому питанні», - пояснив він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, Партія регіонів «не хоче втрачати свого обличчя». «От ми такі: якщо ми сказали - ми робимо. Ми не хочемо бути іншими. Ми не хочемо бути тими пустодзвонами, які говорять одне, роблять інше, а мають на увазі третє. На жаль, друга частина парламенту у своїй більшості грішить саме на це», - наголосив депутат-регіонал.

Він також повідомив, що наразі на порядку денному роботи Верховної Ради не стоїть питання про одночасне проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

«Може, хтось і робить такі заяви, але офіційно цього ніхто не пропонує», - сказав, зокрема, він. На думку О.ЄФРЕМОВА, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО робить сьогодні зворотний хід. «Я думаю, що сьогодні вона прагне сподобатися Президентові», - додав він. Політик також наголосив, що на сьогодні Партія регіонів не веде переговорів про створення коаліції з БЮТ.