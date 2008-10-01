На створення нової коаліції лишається два дні

3 жовтня минає місяць від розвалу демократичної коаліції: Президент матиме право розпустити Раду і призначити дострокові парламентські вибори.

Сьогодні мають поновити переговори про створення коаліції між БЮТ, "НУ-НС" і Блоком Литвина. Напередодні їхні учасники висунули свої умови і за словами представників БЮТ – лідер "Нашої України" В’ячеслав Кириленко пішов обговорювати їх із Президентом.

Хоча перед тим у Верховній Раді колишні партнери продовжували висувати ультиматуми. "Наша Україна" хоче спільного формування порядку денного, єдиної заяви по російсько-грузинському конфлікту, відмови від подолання вето на пакет антипрезидентських законів та перегляду законів про держслужбу і референдум.

БЮТ разом із "Народною Самообороною" продовжував збирати підписи під спробою відновити коаліцію без врахування ультиматумів.

ICTV