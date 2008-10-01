Кабмін схвалив директиви на переговори з Путіним

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив директиви для проведення газових переговорів із Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він підкреслив, що в ході обговорення питання висловив низку зауважень у рамках рекомендацій Ради національної безпеки та оборони.

“Прем`єр-міністр дала вказівку врахувати всі ці зауваження. Якщо все буде враховано, - а прем`єр-міністр кілька разів підкреслила необхідність мати єдину позицію української сторони на таких переговорах, що повністю співпадає з позицією Президента, висловленою на РНБО, - то ми вийдемо на переговори з єдиною позицією”, - підкреслив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 29 вересня висловила надію, що їй вдасться цього тижня відвідати Москву для підписання всіх необхідних документів щодо подальших поставок газу до України. Разом із тим, вона зазначила, що розраховує на підписання цих документів до розгляду проекту держбюджету на 2009 рік у першому читанні, яке призначено на 21 жовтня.

У свою чергу, прес-служба Кабміну повідомила, що 2 жовтня в Москві планується зустріч глав урядів України та Російської Федерації, а також переговори урядових делегацій щодо підготовки до укладення довгострокової угоди про поставки природного газу.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає, щоб уряд негайно почав офіційні переговори з Російською Федерацією щодо формування ціни на газ на 2009 рік.

У Секретаріаті Президента вважають, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Москву для отримання «політичного благословення».

30 вересня джерело в уряді України повідомило, що в ході візиту 2 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО до Москви підписання будь-яких документів про поставки природного газу до України не планується.