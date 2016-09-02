В апараті Ради розповіли про нову електронну систему для погоджувальної ради

Про це під час презентації пілотного проекту цієї системи сказав перший заступник керівника апарату Ради Володимир Слишинський.

За його словами, електронна погоджувальна рада дозволить відмовитись від паперового документообігу і мінімізує корупційний вплив на формування порядку денного.

Зараз система ще працює в тестовому режимі, отже на першому засіданні погоджувальної ради одночасно буде працювати і нова система - електронна, і стара - паперова; в електронному варіанті буде формуватися порядок денний пленарних засідань ВР.

Слишинський повідомив, що до цієї системи, крім керівництва парламенту і керівників фракцій, підключені 27 комітетів, апарат ВР, що дасть можливість швидко організовувати робочий процес і мінімізує вплив людського фактору на прийняття того чи іншого рішення, а також зменшить корупційний вплив на формування порядку денного.

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Також Слишинський наголосив, що в залі, обладнаному електронною системою, можна проводити засідання комітетів, фракцій та міжнародні зустрічі. Він підкреслив, що зовнішнє втручання в систему є абсолютно неможливим. Аналогічні системи будуть запроваджені також в комітетах ВР.

Своєю чергою керівник управління комп’ютеризованих систем Олексій Сидоренко зазначив, що система розроблялася згідно з рекомендаціями місії Європейського парламенту щодо внутрішнього реформування ВР.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо фінансових витрат на впровадження цієї системи, Слишинський повідомив, що вартість цієї системи складає 11,924 мільйона гривень.

За його словами, «було проведено відкритий тендер, в якому брали участь декілька компаній».