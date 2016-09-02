Луценко хоче провести кадрові зміни в ГПУ, проте потрібні люди "не завжди є"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.

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"Я дійсно восени збираюся дати оцінку ряду своїх заступників та керівникам департаментів", - зазначив Луценко.

"Я не збираюся анонсувати якусь цифру, ця робота йде. Бо, як ви розумієте, для того, щоб прийняти рішення про відставку, треба відразу мати готового наступника, який того ж дня заступить на роботу і буде працювати краще", - наголосив Луценко, при цьому додавши: "На жаль, у мене є необхідність міняти посадових осіб ГПУ, але не завжди є люди, яким я можу довірити цю ділянку роботи".

За словами Луценка, "кадрова робота є завжди проблемою в нинішній ГПУ".