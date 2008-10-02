ВР скасувала закон щодо тимчасових слідчих комісій, ухвалений 2 вересня
13:09, 02 жовтня 2008Політика
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Вето не подолали
Верховна Рада України відхилила закон щодо тимчасових слідчих комісій, ухвалений 2 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо цього закону відбувалося два голосування. Скасування підтримали 225 народних депутатів, з 447 зареєстрованих у залі. Вето – підтримав 201 з 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Таким чином, за словами голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, закон автоматично вважається відхиленим.
У повному складі за підтримку пропозицій Президента щодо відхилення голосувала фракція БЮТ та 69 народних депутатів із фракції НУ-НС.
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