ВР скасувала закон щодо тимчасових слідчих комісій, ухвалений 2 вересня

Верховна Рада України відхилила закон щодо тимчасових слідчих комісій, ухвалений 2 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо цього закону відбувалося два голосування. Скасування підтримали 225 народних депутатів, з 447 зареєстрованих у залі. Вето – підтримав 201 з 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Таким чином, за словами голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, закон автоматично вважається відхиленим.

У повному складі за підтримку пропозицій Президента щодо відхилення голосувала фракція БЮТ та 69 народних депутатів із фракції НУ-НС.