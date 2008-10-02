У Ново-Огарьово розпочалася зустріч Тимошенко та Путіна

У заміській резиденції прем`єр-міністра Росії Ново-Огарьово почалася зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком зустрічі В.ПУТІН наголосив, що сьогоднішня зустріч назріла, насамперед через широкі торговельно-економічні зв`язки між двома країнами.

В.ПУТІН сказав, що передусім це стосується вирішення питань енергетики, а також вирішення питань, пов`язаних зі вступом України до СОТ.