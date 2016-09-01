Грицак про справу скандального екс-продюсера "Інтера" Столярової: її розслідують й "без підказок Авакова"

Про це він сказав на брифінгу, передає "112 Україна".

"Марія Столярова, якій був заборонений в'їзд (на територію України - Ред.) - на сьогодні матеріали у її справі проходять дослідження, без підказок Авакова. Ми самі знаємо, що свою роботу ми робимо нормально. А я б хотів, щоб Нацполіція займалася своїми справами, оскільки ми не оцінюємо дії Нацполіції", - сказав Грицак.

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Раніше в СБУ заявили, що в рамках кримінального провадження вивчають діяльність колишнього креативного продюсера підсумкової програми новин "Подробности недели" на телеканалі "Інтер" Марії Столярової, яка була виселена з України у лютому 2016 року і якій був заборонений в'їзд терміном на 5 років.

Нагадаємо, 31 серпня Аваков звернувся до СБУ з проханням відреагувати на "антидержавну позицію телеканалу "Інтер".