Грицак про справу скандального екс-продюсера "Інтера" Столярової: її розслідують й "без підказок Авакова"
Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак заявив, що очолюване ним відомство проводить дослідження щодо журналістки Марії Столярової "без підказок Авакова".
Про це він сказав на брифінгу, передає "112 Україна".
"Марія Столярова, якій був заборонений в'їзд (на територію України - Ред.) - на сьогодні матеріали у її справі проходять дослідження, без підказок Авакова. Ми самі знаємо, що свою роботу ми робимо нормально. А я б хотів, щоб Нацполіція займалася своїми справами, оскільки ми не оцінюємо дії Нацполіції", - сказав Грицак.
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Раніше в СБУ заявили, що в рамках кримінального провадження вивчають діяльність колишнього креативного продюсера підсумкової програми новин "Подробности недели" на телеканалі "Інтер" Марії Столярової, яка була виселена з України у лютому 2016 року і якій був заборонений в'їзд терміном на 5 років.
Нагадаємо, 31 серпня Аваков звернувся до СБУ з проханням відреагувати на "антидержавну позицію телеканалу "Інтер".