Порошенко доручив Турчинову скоординувати з Радою позицію щодо інформаційної безпеки України

Про це Порошенко сказав на нараді з керівниками силових відомств, йдеться в повідомленні прес-служби президента.

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"Прошу, Олександре Валентиновичу, скоординувати позицію з парламентом законодавчого забезпечення захисту інтересів у сфері національної безпеки, в галузі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки держави. Прошу взяти це негайно до виконання", - сказав президент, звертаючись до голови РНБО.

Президент наголосив, що відповідну інформаційну і аналітичну підтримку має забезпечити Служба безпеки України.