Порошенко доручив Турчинову скоординувати з Радою позицію щодо інформаційної безпеки України
14:31, 05 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову скоординувати з Верховною Радою України позицію в галузі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки держави.
Порошенко доручив Турчинову скоординувати позицію щодо інформаційної безпеки / УНІАН
Про це Порошенко сказав на нараді з керівниками силових відомств, йдеться в повідомленні прес-служби президента.
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"Прошу, Олександре Валентиновичу, скоординувати позицію з парламентом законодавчого забезпечення захисту інтересів у сфері національної безпеки, в галузі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки держави. Прошу взяти це негайно до виконання", - сказав президент, звертаючись до голови РНБО.
Президент наголосив, що відповідну інформаційну і аналітичну підтримку має забезпечити Служба безпеки України.
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