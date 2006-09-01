Янукович порушує Універсал

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ після обрання на посаду мав направити листа до Брюсселя про незмінність зовнішньополітичного курсу України, але не зробив цього, повідомив сьогодні журналістам голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій КІНАХ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: “Цей лист не підписано. Це доказ, що партнери поки не вийшли на той рівень політичної культури і загальної відповідальності”.

А.КІНАХ наголосив, що угода про підписання такого листа була досягнута під час переговорів про підписання Універсалу національної єдності.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня після майже тижневих переговорів Президента України Віктора ЮЩЕНКА з представниками політичних сил, які пройшли до Верховної Ради, було підписано Універсал національної єдності, у якому були сформовані основні принципи внутрішньої та зовнішньої політики України.

Підписання цього документа дало можливість розблокувати роботу парламенту. В результаті депутати 4 серпня обрали і привели до присяги суддів Конституційного суду України, який до цього не працював майже рік, дали згоду на призначення Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра і затвердили новий склад уряду.

Сьогодні ж А.КІНАХ висловив стурбованість порушенням балансу при формуванні виконавчої влади, зазначивши, що на 70% особи, призначені на високі посади, представляють Партію регіонів.