Тимошенко повернулася до Києва

Юлія Тимошенко зникла з інформаційного поля на місяць. Були чутки, що вона відпочиває в Дніпропетровську у мами - Людмили Миколаївни Тєлєгіної. Але вони не підтвердилися. Більш того, стало відомо, що і мами Тимошенко в цей час також не було в Дніпропетровську. Де була лідер БЮТ - незрозуміло. Про це не розказують ні її однопартійці, ні родичі. Проте - вона вже в Києві, і прес-секретар Олександр Сочка повідомив газеті "Сегодня", що буквально через декілька днів відбудеться прес-конференція Тимошенко, на якій Юлія Володимирівна розповість про створення міжфракційного опозиційного об`єднання.