Тимошенко пояснила, про що так довго говорила з Путіним

Україна і Росія відпрацювали два контракти на поставку і транзит природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що відпрацювання документів відбувалося вчора у Москві в ході її зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ, і саме тому ця зустріч затягнулася на тривалий час.

“Ми пройшли кожен пункт контрактів, і практично дали доручення нашим службам - НАК “Нафтогаз” і РАТ “Газпром”, - щоб всі узгоджені нами позиції були враховані”, - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також підкреслила, що ці контракти розраховані, щонайменше, на 10 років, і “будуть підписані у найближчі тижні”.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня прем`єр-міністри України і РФ Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН домовилися про підписання контрактів на поставку газу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» без посередників.

Такий варіант відносин, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, визначений підписаним Міжурядовим меморандумом про співробітництво в газовій сфері. «Ми домовилися про те, що сторони вітають встановлення з 1 січня 2009 року прямих довгострокових відносин між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з поставок газу в Україну в об`ємах, що забезпечують баланс газу для споживачів України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. Також вона повідомила, що, згідно з меморандумом, сторони підтверджують прагнення до поетапного переходу впродовж трьох років на ринкові, економічно обгрунтовані і взаємовигідні ціни як на імпортований газ, так і на транзит територією України.

Раніше керівник НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА висловив сподівання, що ціна на природний газ для України в 2009 році не вийде за межі 250-300 доларів за тисячу кубометрів.

Сьогодні, 3 жовтня, народний депутат від Партії регіонів, екс-міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО назвав беззмістовним вчорашній візит до Російської Федерації Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мені не ясна мета вчорашнього візиту прем`єр-міністра. Абсолютно очевидно, що ціна на газ для України на 2009 рік не може бути визначена до завершення переговорів російської сторони з її середньоазіатськими постачальниками. Поки немає закупівельної ціни для Росії – не буде і ціни продажу для України. Невже це комусь не ясно?», - сказав Ю.БОЙКО.