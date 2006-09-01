Черномирдін розслабляється, коли вип`є

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН зізнається, що за все своє життя не навчився відпочивати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЧЕРНОМИРДІН сказав сьогодні під час зустрічі зі студентами 4-го російського акторського курсу Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого в Києві.

«На жаль, я не дуже вмію розслаблятися. Це дуже важко, за винятком – коли вип`єш», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН, відповідаючи на питання студентів, як екс-прем`єр-міністр Росії, екс-голова правління РАТ «Газпром», посол РФ любить відпочивати.

Разом з тим, російський дипломат зізнався, що справжнім відпочинком для нього є полювання або водіння автомобіля. «У театр я ходжу лише в Києві. Це теж відпочинок, а в Москві не ходжу, хоча дружу з багатьма російськими акторами – Михайлом УЛЬЯНОВИМ, Галиною ВОЛЧЕК. Богдана СТУПКУ я вважаю нашим, а ви вважаєте своїм», - додав він.

В.ЧЕРНОМИРДІН також зізнався, що з нетерпінням чекає появи фільму «Тарас Бульба», головну роль в якому повинен виконати Богдан СТУПКА. «Я думаю, що це буде епохальний фільм», - сказав він.