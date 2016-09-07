"Посол на європейській арені": прем'єр Польщі розповіла про роль суверенної України в Європі

Про це заявила прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло під час Міжнародного економічного форуму у Криниці-Здруй, повідомляє в Twitter її канцелярія.

"Ми хочемо бути послом України на арені ЄС. Вільна, демократична і суверенна Україна - це гарантія безпеки. Україна в ЄС - це мета, яка ми хочемо, щоб була досягнута", - заявила вона.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло обговорювала ситуацію з приводу східного кордону Польщі з представниками міністерства національної оборони, міністерства закордонних справ, міністерства внутрішніх справ і адміністрації, а також спецслужб. Зокрема, піднімалася тема останніх подій у Криму, в яких Росія звинувачує Україну.