У Кремлі заявили, що зрушень у призначенні посла Росії в Україні немає

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Мені не відомо про якісь зрушення в цьому питанні», - сказав Пєсков.

Він підтвердив, що поки очікувати призначення нового посла не доводиться через незгоду України.

За словами Пєскова, відносини між двома країнами здійснюються на рівні тимчасових повірених і посольств.

При цьому, зазначив Пєсков, відносини між країнами «після подій у Криму мінімальні».

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін звільнив Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні було призначено Сергія Торопова.

29 липня Пєсков повідомив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича послом в Україні.

3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного.

4 серпня Пєсков підкреслив, що в Кремлі вважають, що Україна вирішила знизити рівень дипломатичного представництва РФ у Києві.

Директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв повідомив, що незатвердження в Україні Бабича послом Росії не свідчить про розрив дипломатичних відносин із РФ.