Квартирне питання: Ляшко запропонував Лещенку не "строїти з себе ц..ку" (відео)

Голова Радикальної партії Олег Ляшко прокоментував скандал із нерухомістю народного депутата від БПП Сергія Лещенка. Відео телеканалу "112 Україна" з кулуарів Ради він оприлюднив у своєму Facebook.

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"За отримані від російських олігархів гроші купують собі квартири і після цього продовжують строїти с себе целку – це аморально і безвідповідально. Це обман українського суспільства. То в тої дівчини позичив, то в тої… Що це альфонс? Як правило, чоловіки самі за жінок платять. А якщо ти мусиш в жінок позичати, то який ти чоловік? Брехун і імпотент!", - заявив Ляшко.

"Він же коли працював, він декларував свої заробітки? Там нуль. У звітах до пенсійного фонду прочерки у графі зарплати. Тому що в конвертах отримували гроші за замовні статті. По 20 тисяч доларів за статтю. За так звані антикорупційні розслідування. А тепер намагаються їх легалізувати. І тепер виявляється, дівчина, з якою місяць тому познайомився, дала 100 тисяч на придбання квартири. Познайомте мене з такою дівчиною", - додав нардеп.

Ляшко також вважає, що реальна боротьба з нелегальними статками посадовців – легалізувати все, що вони вже мають, і сплатити податки. А після цього, якщо витрати і доходи не співпадають, "відривати голови".

Раніше УНІАН повідомляв, що Лещенко став власником елітної нерухомості на вулиці Франка за 7,5 млн грн.

6 вересня стало відомо, що Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва. У договорі ціна квартири Лещенко занижена на 2,2 млн і жодного слова про гроші Анастасії Топольської, яка, за словами самого Лещенка, позичила йому частину суми.