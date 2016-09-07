Квартирне питання: Ляшко запропонував Лещенку не "строїти з себе ц..ку" (відео)
За словами Ляшка, Лещенко купив собі нерухомість "за гроші російських олігархів".
Голова Радикальної партії Олег Ляшко прокоментував скандал із нерухомістю народного депутата від БПП Сергія Лещенка. Відео телеканалу "112 Україна" з кулуарів Ради він оприлюднив у своєму Facebook.
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"За отримані від російських олігархів гроші купують собі квартири і після цього продовжують строїти с себе целку – це аморально і безвідповідально. Це обман українського суспільства. То в тої дівчини позичив, то в тої… Що це альфонс? Як правило, чоловіки самі за жінок платять. А якщо ти мусиш в жінок позичати, то який ти чоловік? Брехун і імпотент!", - заявив Ляшко.
"Він же коли працював, він декларував свої заробітки? Там нуль. У звітах до пенсійного фонду прочерки у графі зарплати. Тому що в конвертах отримували гроші за замовні статті. По 20 тисяч доларів за статтю. За так звані антикорупційні розслідування. А тепер намагаються їх легалізувати. І тепер виявляється, дівчина, з якою місяць тому познайомився, дала 100 тисяч на придбання квартири. Познайомте мене з такою дівчиною", - додав нардеп.
Ляшко також вважає, що реальна боротьба з нелегальними статками посадовців – легалізувати все, що вони вже мають, і сплатити податки. А після цього, якщо витрати і доходи не співпадають, "відривати голови".
Раніше УНІАН повідомляв, що Лещенко став власником елітної нерухомості на вулиці Франка за 7,5 млн грн.
6 вересня стало відомо, що Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва. У договорі ціна квартири Лещенко занижена на 2,2 млн і жодного слова про гроші Анастасії Топольської, яка, за словами самого Лещенка, позичила йому частину суми.