"Квартирний скандал" довкола Лещенка: журналісти розповіли про всю нерухомість антикорупціонера (документи)

Журналісти вивчили цю та іншу нерухомість народного депутата Лещенка, передають "Буквы".

Так, Лещенко був прописаний за адресою: вул. Турівська, 18/20, квартира 4. Саме за цією адресою і був зареєстрований Лещенко як фізична особа-підприємець.

А ось пізніше, за словами ЗМІ, у виписці з ДФС адреса Лещенка змінилася: проспект Героїв Сталінграда, 2-г, квартира 184.

За цією адресою розташований престижний житловий комплекс "Оазис" у районі, який називається "Оболонські Липки". Згідно з описом на сайтах з продажу квартир, на території ЖК "Оазис" - презентабельні будинки 2008 року, з яких відкриваються прекрасні види на Дніпро. ЖК перебуває під цілодобовою охороною, володіє власною інфраструктурою: паркінгом, облаштованій набережній, власним яхт-клубом і аквапарком.

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Так, згідно з оголошенням на одному із сайтів з продажу нерухомості, 3-кімнатна квартира площею 105 кв. м коштує 244 тис. доларів США.

Також при запиті ЗМІ в Державний реєстр майнових прав з'ясувалося, що наразі нардеп Лещенко є власником двох квартир. Одна за адресою: вул. І. Франка, 11, - це та сама квартира площею 192 кв. м в новобудові в центрі Києва, купівлю якої підтвердив сам народний депутат, що, власне, і стало причиною гучного скандалу.

І ще одна квартира, розташована в новобудові по вул. Вадима Гетьмана, 1а.

У декларації народного обранця за 2015 рік вказані дві квартири: одна - на 60 кв. м та друга - на 24,9 кв. м, де Лещенку належить лише 1/3 частина.

Придбану квартиру в престижній новобудові в центрі Києва (вул. І. Франка) Лещенко пообіцяв внести в декларацію.

Журналісти зазначають, що залишаються відкритими питання, яка з двох квартир (на Гетьмана чи на Героїв Сталінграда) внесена в декларацію як нерухомість площею 60 кв. м і чому не внесена друга з цих квартир. Також незрозуміло, що за нерухомість площею 24,9 кв. м, якою Лещенко володіє на 1/3.

"Щодо останньої - це точно не може бути квартира в ЖК "Оазис" на Оболонських Липках, ні квартира на Гетьмана, 1 а, оскільки обидва ЖК пропонують нерухомість, площа якої стартує від 50 кв. м", - підсумували у виданні.

6 вересня стало відомо, що Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва. У договорі ціна квартири Лещенко занижена на 2,2 млн і жодного слова про гроші Топольської.

Проте раніше сам Лещенко на своїй сторінці у Facebook писав, що частину необхідної суми на квартиру йому дала його кохана Анастасія Топольская.