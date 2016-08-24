Прокуратура РФ просить дати 4 обвинуваченим у зв'язках з "Хізб ут-Тахрір" кримським татарам від 7 до 17 років

У Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону сьогодні продовжився суд на чотирма кримськими мусульманами, яких звинувачують у зв'язках з «Хізб ут-Тахрір», повідомляє «Крим.Реаліі».

Під час дебатів прокурор оголосив свою версію покарання: для Руслана Зейтуллаєва як «організатора» - 17 років колонії суворого режиму, для Рустема Ваітова та Нурі Прімова - по 7 років виправної колонії загального режиму, для Ферата Сайфуллаєва - 8 років також у виправній колонії загального режиму.

Кримський адвокат Прімова Ваграм Шіроян зажадав на суді виправдати його підзахисного.

Судові дебати продовжаться 25 серпня.

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Напередодні, 23 серпня, Прімов і Ваітов заявили, що не причетні до діяльності організації «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії вважається терористичною. Зейтуллаєв відмовився давати свідчення. Він пояснив свою відмову тим, що суд і слідство є заангажованими.

Сайфуллаєв також заявив у суді, що не має відношення до діяльності «Хізб ут-Тахрір».

Суд над чотирма кримськими татарами розпочався в червні. Їх заарештували взимку 2015 року в Севастополі і звинувачують в участі в ісламыстській організації «Хізб ут-Тахрір». У травні їм продовжили арешт до жовтня.