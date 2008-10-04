Луценко списав Нашу Україну у «політичний дріб’язок»

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сказав, що створення політичної сили з його участю, до складу якої увійшли б також колишній міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО та спікер парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК, буде запитане суспільством. Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» .

«Безумовно, існує попит на третю силу. Вивчатимемо, на яку підтримку суспільства ця сила може претендувати. Шукатимемо точки дотику з ідейно близькими політиками», - сказав він.

На його думку, створення третьої сили необхідне в умовах, коли однаково небезпечними для країни є і жорстке протистояння, і тісна співпраця Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів.

«І в тому, і в іншому випадку бажано мати повноцінну третю силу, - сказав Ю. ЛУЦЕНКО. - Хотілося б, щоб її підтримка вимірювалася хоча б десятьма відсотками. Опора на 3% робить таку силу малоефективною. Оскільки вона повинна в разі потреби і підтримати, і протистояти».

До можливості політичної смерті «Нашої України» унаслідок створення третьої сили лідер «Народної самооборони» поставився спокійно, наголосивши, що «загибель НУ як самостійної, реальної, демократичної сили очевидна».

«У «Нашої України» немає жодних шансів залишитися серйозною політичною силою. Вона неминуче перейде в розряд політичного дріб’язку», - сказав він.

Також Ю. ЛУЦЕНКО визнав, що «Народна самооборона» вичерпала себе «як політико-повстанський проект».

«Що ж до низьких рейтингів «Самооборони», то вони можуть свідчити про те, що її історична місія завершена. Її поява дала змогу створити демократичну коаліцію, давши країні ще один шанс. Повторно в ту саму річку не увійдеш», - сказав він.