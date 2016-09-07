"Народний фронт" закликав Лещенка скласти мандат через "квартирний скандал"

Про це заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак в інтерв'ю журналістам, коментуючи скандал з придбанням Лещенком елітної квартири в центрі Києва вартістю понад $300 тис., передає прес-служба НФ.

"Я хотів би звернутися до пана Лещенка і нагадати, що після того, як він огульно, безпідставно звинувачував народного депутата, члена "Народного фронту" Миколу Мартиненка, він склав свої депутатські повноваження для того, щоб у суді захищати свої права", - сказав Бурбак.

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"Закликаю пана Лещенка зробити те ж саме, якщо він дійсно борець за справедливість і за правду", - додав голова фракції.

Максим Бурбак також нагадав, що сьогодні було відповідне звернення до Національного антикорупційного бюро та інших органів з боротьби з корупцією, щоб вони дали свою оцінку й перевірили наявність складу злочину в діях народного депутата Лещенка.

Нагадаємо, у грудні 2015 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата України від "Народного фронту" Миколи Мартиненка.

Раніше Лещенко повідомляв, що у Швейцарі проти екс-нардепа Миколи Мартиненка порушено кримінальну справу.

6 вересня стало відомо, що Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва. У договорі ціна квартири Лещенко занижена на 2,2 млн і жодного слова про гроші Топольської. Проте раніше сам Лещенко на своїй сторінці у Facebook писав, що частину необхідної суми на квартиру йому дала його кохана Анастасія Топольська.