Рада з третьої спроби достроково припинила повноваження депутата Мартиненка

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 228 (за необхідних 226 - УНІАН) із 329 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Під час першого голосування пропозицію підтримали 225 депутатів, під час другого - 220.

Микола Мартиненко на засіданні парламенту наголосив, що прийняв рішення про дострокове складення повноважень, тому що “не хоче допустити політичної дестабілізації шляхом відставки прозахідного уряду, дострокових виборів і реваншу”.

Депутат зазначив, що «на брудну кампанію» проти нього було витрачено понад 10 млн.

«І рано чи пізно ми дізнаємося імена і замовників, і виконавців цієї кампанії», - додав він.

За словами Мартиненка, “ці ігри грають дешеві актори”.

Він підкреслив, що хоче в “правовому полі, як звичайний громадянин, без депутатського мандату, довести свою невинність”.

При цьому Мартиненко додав, що даремно опоненти вбираються «у білі фраки, вони не підуть на той крок, на який я йду, і не складуть депутатські мандати, вони не напишуть заяви з посад голів обласних адміністрацій і не підуть зі мною до суду зі мною змагатися”.

Також Мартиненко зазначив, що йде з посади голови Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки “з почуттям виконаного обов'язку”.

“За цей час ми не маємо стовідсоткової залежності ні в газовій сфері, ні в ядерній сфері. І ті реформи, які ми розпочали, вони незворотні на європейському шляху”, - зазначив Мартиненко.

Після результативного голосування про дострокове припинення його депутатських повноважень Мартиненко залишив сесійну залу Ради.

Як повідомляв УНІАН, Микола Мартиненко 30 листопада заявив про намір скласти депутатські повноваження, щоб довести свою непричетність до корупційних справ без застосування депутатського імунітету.

1 грудня прес-служба депутата поінформувала, що Микола Мартиненко зареєстрував в апараті Верховної Ради відповідну заяву.