Луценко: не я зрадив Ющенка - він змінився

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО виключає співпрацю з нинішньою або майбутньою політичною силою Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» .

«Коли представники інших партій висловили цілком законне обурення (рішенням «Нашої України» вийти з парламентської коаліції), пролунала дуже проста відповідь: «Ви повинні звикнути, що «Наша Україна» диктуватиме свої умови. Бо ми – партія Президента!», - розповів лідер «Народної самооборони».

«Мати справи з такою політичною силою не вважаємо за можливе. Можна бути ідеалістом, але дурнем - дзуськи!» - заявив він.

Ю.ЛУЦЕНКО також дорікнув Президентові в підміні інтересів країни особистими інтересами. «Відбулася банальна підміна цінностей. Замість ідеалів Майдану, замість мети стати повноцінною частиною Європи ми дістали інші ідеали та іншу мету другий термін ЮЩЕНКА без ТИМОШЕНКО. Якщо працевлаштування вождів стає головним командним завданням, то бути членом такої команди особисто мені нема чого», - наголосив він.

«Це вже не той ЮЩЕНКО, - додав міністр. - Мені дорікають, що я перестав його підтримувати, називають ледве не зрадником. Не я зрадив – він змінився. І, скажу чесно, мені від цього гірко».