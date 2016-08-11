Справа Чауса: в Раду поки не надійшло подання ГПУ на арешт скандального судді

Про це заявив голова ВР Андрій Парубій, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

Зокрема, як зазначив спікер, «Верховна Рада України у питанні боротьби з корупцією завжди займає тверду і жорстку державницьку позицію. Підставою для розгляду парламентом питання щодо надання згоди на затримання та арешт судді є подання генерального прокурора України, підтримане головою Верховного суду України. Такого подання до Верховної Ради на цей час не надходило».

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При цьому Парубій запевнив, що перебуває на робочому місці і як тільки подання буде отримане, невідкладно скерує його до профільного комітету для надання відповідного висновку, який є необхідною умовою для розгляду цього питання Верховною Радою.

Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня задокументувало одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. дол. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

У САП заявили, що підготували і готові оголосити підозру Чаусу, після чого звернуться до Верховного суду України, аби голова ВСУ схвалив подання до Верховної Ради про позбавлення суддівського імунітету цього судді.

При цьому в САП висловили сподівання на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.

Тим часом Чаус сьогодні, 11 серпня, не з’явився в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для вручення йому підозри у скоєнні злочину.