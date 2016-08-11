Справа Чауса: в Раду поки не надійшло подання ГПУ на арешт скандального судді
До Верховної Ради до цього часу не надходило подання генерального прокурора про надання згоди на затримання та арешт судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, викритого в отриманні 150 тисяч доларів хабара.
Про це заявив голова ВР Андрій Парубій, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.
Зокрема, як зазначив спікер, «Верховна Рада України у питанні боротьби з корупцією завжди займає тверду і жорстку державницьку позицію. Підставою для розгляду парламентом питання щодо надання згоди на затримання та арешт судді є подання генерального прокурора України, підтримане головою Верховного суду України. Такого подання до Верховної Ради на цей час не надходило».
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При цьому Парубій запевнив, що перебуває на робочому місці і як тільки подання буде отримане, невідкладно скерує його до профільного комітету для надання відповідного висновку, який є необхідною умовою для розгляду цього питання Верховною Радою.
Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня задокументувало одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. дол. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.
У САП заявили, що підготували і готові оголосити підозру Чаусу, після чого звернуться до Верховного суду України, аби голова ВСУ схвалив подання до Верховної Ради про позбавлення суддівського імунітету цього судді.
При цьому в САП висловили сподівання на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.
Тим часом Чаус сьогодні, 11 серпня, не з’явився в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для вручення йому підозри у скоєнні злочину.