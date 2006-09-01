Мороз має надію, що у “Нашої України” вистачить здорового глузду

У понеділок, 4 вересня, представники «Нашої України», Партії регіонів, СПУ та КПУ зберуться для обговорення питання про створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

За його словами, він щойно розмовляв з лідером фракції «Наша Україна» Романом БЕЗСМЕРТНИМ і сподівається, що у понеділок відбудеться зустріч цих чотирьох фракцій після Погоджувальної ради і на ній буде обговорено питання про процедуру, можливості, інструменти для створення широкої коаліції.

«Я не думаю, що партія, яка має своїх представників у владі, причому пристойно, буде в опозиції, власне, до цієї справи, якою займався Президент», - сказав О.МОРОЗ.

Він висловив віру у те, що у політради “Нашої України” вистачить здорового глузду і державницької позиції, щоб прийняти правильне рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 вересня, на засіданні політради “Нашої України” було констатовано, що на сьогодні існує два документи – Меморандум, підписаний “Нашою Україною”, СПУ і Партією регіонів, та коаліційна угода між Партією регіонів, СПУ та КПУ.

За результатами політради “Нашої України” було прийнято рішення ініціювати процес підписання нової коаліційної угоди з Партією регіонів, яка б базувалася на виконанні Універсалу національної єдності та Меморандуму.