Луценко відповідає: військових переворотів не буде

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає не посилювати непросту політичну ситуацію в Україні похмурими сценаріями і запевняє, що спроби реалізувати силовий варіант не буде. Про це він заявив у інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» .

«Люди можуть спати спокійно. Військових переворотів в нашій країні не трапиться», - заявив глава МВС.

За його словами, «Президент може віддавати накази тільки в рамках своїх повноважень. Використання ВВ для блокування державних органів влади – грубе порушення Конституції і законів зі всіма наслідками, що випливають, для ініціаторів», - сказав міністр.

«Я взагалі розраховую на здоровий глузд політиків. Авторитет України у світі сьогодні знаходиться… Дамо спокій нещасливому плінтусу. Скажімо так, він приблизно такий, як на початку виборів-2004. Давайте і без того непросту ситуацію не посилювати похмурими сценаріями. Все буде спокійно. Я відповідаю за свої слова», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.