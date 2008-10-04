Ющенко підписав угоду з Росією про реадмісію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 585-VІ “Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про реадмісію”.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про реадмісію.

Угоду було підписано 22 грудня 2006 року в Києві.

Угода спрямована на створення правових умов, необхідних для координації і співробітництва нашої держави у питаннях попередження та протидія незаконній міграції, а також торгівлі людьми на території України та Російської Федерації.

Завданням є прийняття положень про порядок здійснення реадмісії між сторонами, що надасть можливість здійснювати спільні заходи щодо попередження, припинення і розкриття правопорушень, пов`язаних з нелегальною міграцією.

Угода передбачає комплекс заходів щодо попередження, припинення та розкриття правопорушень, пов`язаних з нелегальною міграцією. У зв’язку з цим компетентними органами, на які покладаються повноваження, є Міністерство внутрішніх справ (центральний компетентний орган) та Адміністрація Державної прикордонної служби України.