Яке уряду діло до російської мови...

Статус мови не є питанням програми діяльності уряду, заявляє прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу вона зазначила, що Кабінет міністрів має поважати Конституцію України і виконувати її.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, немає потреби коментувати прес-реліз прес-служби Кабміну, оскільки усі питання щодо мови чітко виписані у Конституції України. За її словами, потрібно передвиборні дискусії щодо мови припинити.

«Можливо, ця дискусія виникає через те, що у кожному владному інституті, у кожному владному приміщенні є партія війни і партія миру і, можливо, партія війни хоче там якусь спровокувати конфліктну ситуацію між інститутами влади», - зазначила вона. Прес-секретар наголосила, що у цій ситуації позиція Президента є чіткою.

Як сказала І.ГЕРАЩЕНКО, 3 серпня був підписаний Універсал національної єдності, під яким поставили підписи і нинішній прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, і голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, і цьому документі питання мови чітко сформульовано.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня журналістам роздали прес-реліз прес-служби уряду, в якому наведені основні пункти проекту програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2006-2011 роки, в якому, серед іншого, передбачено визнання російської мови другою державною.

Зокрема, у розділі гуманітарної політики зазначено, що уряд направить свою діяльність на "послідовне відстоювання свободи у виборі мови спілкування та навчання, визнання російської мови другою державною мовою в Україні".