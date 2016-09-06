"Невизнана" Держдума: у ЄС розповіли, коли визначаться з позицією щодо російських псевдовиборів

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у вівторок в Брюсселі сказала речник Зовнішньої дипломатичної служби ЄС Майя Косьянчич, відповідаючи на запитання, чи визнає ЄС цей парламент, коли у складі нової Держдуми будуть представники незаконно анексованого Криму.

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«Вам відомо, що ЄС засуджує та не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя, це наша довгострокова позиція. Так, відбудуться вибори. ОБСЄ/БДІПЛ були запрошені спостерігати за цим і розпочали свою роботу. Вони не ведуть ніякої діяльності на території Криму. Я можу сказати, що ми зробимо нашу оцінку (після того), коли ОБСЄ зробить свою роботу», - сказала Косьянчич.

Раніше постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук заявляв, що Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не направлятиме своїх спостерігачів в тимчасово окупований Крим для спостереження за "виборами" до Держдуми.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України висловили протест з приводу наміру виконкому Співдружності незалежних держав направити спостерігачів на так звані "вибори" до Держдуми в Криму, а лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан їх бойкотувати.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% кримчан висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і упровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.