Вибори до Держдуми: в українських диппредставництвах РФ збираються відкрити чотири дільниці

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«На території України такі виборчі дільниці будуть утворені в посольстві Росії в Києві і генеральних консульствах Росії в Одесі, Львові і Харкові», - сказала Захарова.

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Захарова закликала органи влади України гарантувати безпеку голосування 18 вересня в посольстві РФ і консульських установах РФ на території України.

Вона заявила, що відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і Віденської конвенції про консульські зносини 1963 українська влада зобов'язана вжити заходів щодо захисту дипломатичних установ «від будь-яких можливих провокацій, вторгнення і нанесення шкоди, а також для запобігання будь-якому порушенню спокою або образи гідності».

Як повідомлялося, 5 вересня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори до Держдуми, які незаконно організовує окупаційна влада півострова.

Сьогодні, 8 вересня Верховна Рада України звернулася до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей і міжнародних організацій із закликом утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також не визнавати їхні результати за будь-яких обставин.