Уряд направив в Раду законопроект про обмеження доступу в Україну антиукраїнських книг з РФ

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко наголосив, що проект закону є предметом консенсусу у питанні захисту книжкового ринку від підривної продукції, адже обговорювався із видавцями і узгоджений ключовими міністерствами та відомствами.

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«Важливими є кілька складових цього законопроекту. По-перше, ми виходимо на захист авторського права. Після прийняття закону, коли Держкомтелерадіо розглядатиме книги походженням із країни агресора, розповсюджувач повинен підтвердити право від автора на поширення цієї продукції. По-друге, громадська експертна рада, яка надаватиме дозволи, буде обмежена терміном у 10 днів. За цей час вона повинна або надати дозвіл, або обґрунтовано відмовити. І по-третє, ми беремо, по суті, ті тези, які застосовуються щодо кіно – де є антиукраїнський і антидержавний зміст, розпалювання міжнаціональної ворожнечі – то така продукція забороняється»,- сказав В’ячеслав Кириленко.

Віце-прем’єр-міністр нагадав, що під час останнього «Книжкового Арсеналу», там зовсім легально розповсюджувалися книги Дугіна, які містять антиукраїнський зміст. Це відбулося через те, що немає обмеження на ввезення книг антидержавного змісту.

«Хочу наголосити, що дозволи будуть застосовуватися лише для книг походженням із країни-агресора – для жодної іншої країни така процедура не буде діяти. Також під дозвільну процедуру не потраплятимуть російськомовні книги, які виготовлені в Україні», - заявив В’ячеслав Кириленко.

Законопроект передбачає внесення змін до трьох законів України: «Про друковані засоби масової інформації», «Про видавничу справу», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».