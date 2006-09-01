Представники НАТО в Україні назвали керівництво Кіровоградської області одним із найактивніших на шляху до співпраці з Альянсом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар голови Кіровоградської облдержадміністрації Олена КВАША, коментуючи результати візиту директора Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішеля ДЮРЕ.

Він разом із групою експертів узяв участь у засіданні Громадської колегії при голові ОДА на тему «Україна і НАТО. Міфи і реальність».

За словами М.ДЮРЕ, він перебуває в Україні уже чотири роки, і був приємно здивований ініціативою керівництва області щодо запрошення. «Такі зустрічі раніше відбувались дуже рідко», - зазначив він.

М.ДЮРЕ також позитивно оцінив діяльність обласної держадміністрації щодо поширення всебічної інформації про НАТО, організацію різних заходів і телевізійних програм дискусійного характеру. «Я бачу, що створено всі умови для того, щоб суспільство спілкувалось з фахівцями з питань НАТО», - зауважив М.ДЮРЕ.