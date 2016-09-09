Міноборони: Одним із підозрюваних у розкраданні посадовцями 30 мільйонів гривень є начальник департаменту держзакупівель

Про це повідомила радник міністра оборони Тетяна Доманова в ефірі 112 Україна.

За її словами, оголошення підозри ще не означає, що провина доведена.

«Це Олександр Інжиєвський, це працівники фінансового відділу Департаменту державних закупівель», - сказала Доманова.

Радник зазначила, що військова прокуратура розглядає справу щодо сплати Міністерством оборони під час закупки захисних шоломів та бронежилетів зайвих 30 млн грн у вигляді податку на додану вартість.

«На осіб накладено домашній арешт. На сьогодні ситуація виглядає абсурдною», - резюмувала Доманова.

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Як повідомляв УНІАН, Головна військова прокуратура Генпрокуратури України підозрює п’ятьох колишніх і нинішніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони у розтраті понад 30 млн грн на закупівлі бронежилетів і шоломів.

На підставі зібраних доказів їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, у тому числі тяжких та особливо тяжких, передбачених ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.